Cinq raisons pour Mbappé de rester au PSG

Alors que de nouvelles informations émanant du journal Le Parisien annoncent le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été, une question se pose d’elle-même : pour quelles raisons Kyky de Bondy resterait-il encore au PSG l'an prochain ? Éléments de réponse.

→ Parce que le Real Madrid en a eu marre de l’attendre

Le scénario le plus probable qui, finalement, réglerait la question une bonne fois pour toutes : et si le Real en avait juste marre d’attendre Mbappé et qu’il s’était vraiment tourné vers d’autres cibles ? C’est vrai finalement : après avoir laissé passer le train Real Madrid à plusieurs reprises, il y a un monde dans lequel la star française pourrait ne plus être la cible prioritaire des Merengue . Parmi les autres cibles madrilènes, on pense évidemment à Erling Haaland qui pourrait s’avérer complémentaire avec la star en place qu’est Vinicius Jr. Le buteur norvégien, âgé de 23 ans et donc deux ans plus jeune que Kyks, coche toutes les cases pour venir au Real : c’est une star qui a déjà gagné au niveau européen et qui peut apporter au Real ce qui lui manque aujourd’hui, à savoir un véritable avant-centre. Et comme par hasard, comme l’a révélé The Athletic , Haaland disposerait d’une clause libératoire de 200 millions d’euros à l’été 2024, clause valable uniquement pour les clubs qui n’appartiennent pas à la Premier League. Tiens, tiens…

→ Parce qu’il veut gagner la Ligue des champions avec son frère Éthan

On évoque souvent, à juste titre, l’envie de Kylian Mbappé d’être le premier à remporter la Ligue des champions avec le PSG ou celui de battre le record de pions inscrits dans le championnat de France de Delio Onnis. Mais tout le monde oublie une chose : remporter une Ligue des champions avec son petit frère, comme De Boer à l’Ajax et Neville à Manchester United, est-ce que ce n’est finalement pas ça, le but ultime d’un joueur de football ? Nul doute que ce rêve a déjà traversé l’esprit du grand Kylian, lui qui regardait encore ce week-end le match de son frère avec l’équipe U19 du PSG.…

Par Andrea CHAZY pour SOFOOT.com