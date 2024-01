Cinq raisons de suivre Malick Fofana

Malick Fofana devrait être titularisé pour la première fois en ligue 1 avec le maillot de l'Olympique lyonnais ce vendredi. Reste à savoir où. Ultra-polyvalent, le jeune Belge va rendre de sérieux services aux Gones en deuxième partie de saison. Voici cinq bonnes raisons de suivre la progression de celui qui marche dans les pas de Jérémy Doku.

→ Il est en pleine bourre

Freiné par la DNCG durant l’été, l’Olympique lyonnais compte prendre sa revanche cet hiver avec un mercato digne d’une équipe de haut de tableau. Les barragistes de Ligue 1 ont notamment déboursé 17 millions d’euros, hors bonus, pour s’offrir les services de Malick Fofana. Craquage de John Textor ou découverte d’une pépite de la part de la nouvelle cellule de recrutement ? En réalité, le Belge de 18 ans s’est déjà fait un nom dans le Plat Pays en étant l’une des attractions de la première partie de saison de Jupiler Pro League. Auteur d’un but et de quatre passes décisives au cours du mois de décembre, celui qui a fait ses débuts professionnels l’année précédente était l’un des symboles de la bonne forme du club, troisième du championnat. Selon Opta, il est le joueur né en 2005 qui parcourt le plus de kilomètres balle au pied et qui réalise le plus de centres. Arrivé à Lyon lancé comme une bombe, il a vite été rattrapé par la réalité avec une lourde défaite au Havre (3-1).

→ Un vrai couteau belge

Pour sa première titularisation, le Belge au mètre 69 – ça ne s’invente pas, même s’il n’est pas interdit qu’il prenne encore quelques centimètres – s’est mis en évidence en trouvant le chemin des filets contre Bergerac (1-2). Lors de cette rencontre de Coupe de France, le jeune a pourtant été trimballé entre le poste d’ailier droit, de piston et même d’avant-centre. À chaque fois, il s’est créé des opportunités sur une pelouse délicate, ce qui a ravi son entraîneur, Pierre Sage : « Il a assumé ça de façon studieuse, et c’est très important pour nous, surtout quand on a un effectif un peu court comme c’est le cas actuellement. » Il va être capable de suppléer aussi bien Ernest Nuamah en attaque que Saël Kumbedi derrière. Symbole de sa polyvalence, Hein Vanhaezebrouck, son coach à La Gantoise, l’utilisait principalement en tant que milieu gauche. Anthony Lopes a peut-être du souci à se faire pour son poste de gardien.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com