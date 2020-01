Cinq questions sur l'Australie qui se consume à grands feux

Samedi pourrait bien devenir la journée la plus meurtrière qu'ait connue l'Australie depuis le début de ses incendies, en septembre. Le bilan est déjà très lourd : 18 personnes sont décédées et 17 autres sont portées disparues. Plus de 1 300 maisons ont été totalement rayées de la carte et 5,5 millions d'hectares sont partis en fumée, soit l'équivalent du Danemark. Avant un nouveau pic de chaleur dans le pays, qui pourrait raviver ces feux d'une intensité jamais égalée, certains habitants ont dû être évacués et des milliers de touristes fuient certaines zones de la côte sud-est. L'Australie, l'une des premières victimes à grande échelle du réchauffement climatique ? Le Parisien fait le point sur ce que l'on sait à ce stade.À quoi ces incendies sont-ils dus ?Chaque année, pendant l'été austral - qui débute en décembre -, l'île se retrouve en proie à des feux de forêts, car lors des fortes chaleurs, la végétation devient combustible. Cette année pourtant, dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, les feux ont démarré bien plus tôt, dès septembre, et avec une violence inaccoutumée, jusqu'à se transformer en brasiers hors de contrôle.Cette région recense de nombreux eucalyptus, des arbres particulièrement inflammables car leurs feuilles sont remplies d'huile. Un cocktail de sécheresse, de fortes températures et de vents violents a ensuite dramatiquement accéléré le processus.« Nous n'attendions ce type de feux que bien plus tard dans l'été, a expliqué auprès du site de l'université de Sydney la professeure Tina Bell, spécialiste des incendies. Mais cette année, nous ressentons dès maintenant les effets d'une période prolongée de sécheresse. » Son collègue, Petr Matous, estime aussi que « les incendies actuels peuvent être directement liés à un manque de pluies ces derniers mois et, de fait, à des niveaux extrêmement faibles d'humidité dans les forêts de ...