Cinq pays européens vont envoyer des migrants au Rwanda

La capitale du Rwanda, Kigali, le 23 septembre 2025 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Cinq pays de l'UE, dont l'Allemagne et le Danemark, vont annoncer lundi la signature d'un accord avec le Rwanda pour créer les premiers centres pour migrants expulsés d'Europe.

Ce projet de "hubs de retour", qui fait bondir les défenseurs des droits humains, va être dévoilé lors d'une conférence de presse à Vienne, en milieu d'après-midi, ont indiqué des sources concordantes à l'AFP.

Une initiative également pilotée par la Grèce, l'Autriche et les Pays-Bas, tous partisans d'une ligne migratoire très ferme.

Voilà des mois que ces cinq pays européens planchent sur l'idée d'envoyer des personnes dont la demande d'asile aurait été refusée dans des centres en Afrique.

De Munich à Bruxelles, en passant par Copenhague, un petit groupe de diplomates, ministres et fonctionnaires ont multiplié les réunions pour définir les contours de ces tout premiers "hubs".

Tout au long de leurs échanges, ils ont insisté pour garder le pays hôte secret, de crainte de compromettre les négociations.

"Nous verrons la semaine prochaine à Vienne", s'est contenté de dire le chancelier autrichien Christian Stocker vendredi.

Mais selon plusieurs diplomates et personnes proches des négociations s'exprimant auprès de l'AFP sous couvert d'anonymat, le nom du Rwanda ne fait plus le moindre doute.

Une délégation rwandaise sera d'ailleurs présente lundi à Vienne pour participer à une conférence sur la migration.

Inquiétude des ONG

L'objectif affiché est d'ouvrir des premiers centres en 2027.

Ces derniers ont été imaginés en lien avec la Commission européenne, il y a un an et demi, afin d'accroître significativement le nombre des expulsions de migrants du territoire européen.

Le raisonnement de ces cinq pays est double: en plus d'expulser les déboutés d'asile, ils espèrent ainsi décourager des migrants de tenter de s'installer sur le continent européen.

Ces "hubs de retour" sont toutefois très critiqués par la gauche et les ONG, qui s'inquiètent du traitement des migrants dans ces établissements.

Le président Emmanuel Macron avait vivement critiqué le concept, jugeant que ces centres n'étaient "ni efficaces", ni conformes aux valeurs de l'UE.

Le choix du Rwanda suscite également des inquiétudes. L'ONG Human Rights Watch pointe notamment du doigt les antécédents bien documentés du pays en matière de répression ou de détentions arbitraires.

Quel sera le sort réservé aux personnes sur place ? Quelles contreparties le Rwanda va-t-il obtenir en échange de son accord ? Le projet ira-t-il de l'avant, en dépit des menaces de recours judiciaires?

De nombreuses questions restent aussi en suspens.

Afin de dissiper certaines d'entre elles, les cinq pays européens entendent d'abord lancer ce centre à une très petite échelle, a expliqué une source diplomatique à l'AFP. Une sorte de projet pilote.

L'idée est d'y envoyer d'abord une vingtaine de déboutés d'asile par pays européen concerné, probablement des hommes majeurs, appréhendés à la frontière.

Et d'anticiper tous les scénarios possibles: qui les transportera, que se passera-t-il si l'un des migrants tombe malade, etc... ?

A en croire plusieurs sources proches des négociations, les établissements ne seront pas des centres de détention fermés.

Le Rwanda souhaite les appeler des "centres d'accueil" et pourrait y proposer des formations professionnelles. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) pourrait prêter main forte sur place.

Le projet raté du Royaume-Uni

Ces cinq pays européens ne sont pas les premiers à s'intéresser au pays d'Afrique de l'Est quand il s'agit de migration.

Le Royaume-Uni avait annoncé en 2022 son intention d'y ouvrir un centre pour demandeurs d'asile. Mais le projet avait finalement été abandonné par le gouvernement travailliste de Keir Starmer, en raison d'obstacles judiciaires.

Jeudi, son successeur Andy Burnham a toutefois dit suivre "avec intérêt" la tentative des européens.

Le Rwanda a également accepté d'accueillir des personnes expulsées des États-Unis sous la présidence de Donald Trump.

Si le projet pilote est concluant, les cinq pays de l'UE envisagent également de l'élargir à d'autres, comme l'Ouganda et l'Ouzbékistan.