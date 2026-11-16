Cinq pays de l'UE entendent déporter au Rwanda les demandeurs d'asile déboutés

Cinq pays européens - Allemagne, Autriche, Danemark, Grèce et Pays-Bas - devraient annoncer ce lundi un projet d'expulsion des demandeurs d'asile déboutés vers un centre dédié situé au Rwanda, ont déclaré deux sources au fait de la question.

Les cinq pays ont fait savoir en septembre dernier qu'ils travaillaient à un accord avec un pays hors de l'Union européenne portant sur des "centres de déportation", sur fond d'efforts accrus au sein du bloc communautaire pour accroître le nombre d'expulsions et lutter contre l'immigration clandestine.

Une nouvelle réglementation en la matière, approuvée par l'UE en juin dernier, permet aux pays membres d'établir des centres d'accueil hors d'Europe.

Alors que se profilent des élections dans plusieurs pays de l'UE et que le sentiment anti-immigration est largement répandu, les gouvernements européens font face à des pressions accrues pour démontrer qu'ils peuvent contrôler l'immigration.

Les centres d'expulsion hors d'Europe constituent un exemple très visible de cette détermination, ont noté des analystes.

Le dispositif préparé par les cinq pays diffère d'un plan - désormais abandonné - de la Grande-Bretagne, en ce sens qu'il ne s'appliquerait qu'aux migrants ayant épuisé toutes les voies légales pour rester dans l'UE, et non à ceux dont les demandes sont encore en cours d'examen.

Les dirigeants des cinq pays ont affirmé à plusieurs reprises que leurs projets seraient conformes au droit européen et international.

Mais des défenseurs des droits de l'homme s'interrogent sur le respect des droits de migrants qui seraient transférés vers un pays avec lequel ils n'ont aucun lien.

"De quels recours ces personnes disposent-elles si leurs droits sont bafoués, et qui en est responsable ?", a déclaré Céline Mias, directrice des affaires européennes au Conseil danois pour les réfugiés. "Si la responsabilité incombe à l'État membre de l’Union européenne, comment cela fonctionnera-t-il dans la pratique ?"

Le Conseil de l'Europe a déclaré en juillet dernier que les centres d'expulsion présentaient "des risques considérables en matière de droits de l'homme".

"LES PASSEURS S'ADAPTENT"

D'après les responsables européens favorables à la mise en place de tels centres, l'objectif principal est la dissuasion plutôt que les renvois à grande échelle.

Ils font valoir que la perspective de devoir verser des milliers d'euros à des passeurs pour un voyage périlleux vers l'Europe, pour finalement être renvoyés vers un pays tiers, pourrait dissuader certains migrants de tenter la traversée.

Les détracteurs du projet affirment en revanche que peu de preuves indiquent que des mesures répressives plus strictes et des programmes d'expulsion réduisent la migration à long terme.

"Les mesures répressives modifient la manière dont les gens voyagent, mais ne les empêchent pas de voyager. Certains marquent une pause ou changent d’itinéraire, et les passeurs s’adaptent et augmentent leurs tarifs", a déclaré Roberto Forin, du Mixed Migration Centre, un institut de recherche qui recueille des données le long des routes migratoires.

Le Rwanda s’est positionné comme une destination pour les migrants que les pays occidentaux souhaitent renvoyer, malgré des préoccupations de longue date concernant son bilan en matière des droits de l’homme.

Salué par des dirigeants occidentaux et régionaux pour avoir contribué à mettre fin au génocide au Rwanda et à reconstruire le pays, pour en faire une destination attractive pour les investissements et l'aide, le président rwandais Paul Kagame est accusé par ses détracteurs de réprimer la dissidence et de soutenir le groupe rebelle M23 en République démocratique du Congo (RDC) voisine. D'après des ONG, les rebelles du M23 se sont rendu coupables de meurtres, de viols et d’autres exactions.

Les défenseurs des droits de l'homme soulignent également les restrictions imposées aux libertés politiques et à la liberté d’expression au Rwanda. Freedom House classe le pays dans la catégorie "Non libre" et cite ce que l'ONG décrit comme la répression de la dissidence politique par la surveillance, l’intimidation, les détentions arbitraires et la torture.

En 2025, les États-Unis ont commencé à transférer des migrants vers le Rwanda dans le cadre d’un accord leur permettant d’expulser jusqu’à 250 personnes.

Le Royaume-Uni a abandonné son propre projet d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda après que la Cour suprême du pays l'a jugé illégal. Kigali a réclamé à Londres une indemnité de plus de 60 millions de dollars.

(Amina Ismail à Bruxelles, Francois Murphy à Vienne)