Cinq moments insolites du débat républicain sans Trump

Les candidats du premier débat républicain répondent à une question sur les inculpations de Donald Trump, à Milwaukee, le 23 août 2023 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Voici les moments forts ou insolites du premier grand débat de l'élection américaine de 2024, qui a opposé mercredi soir à Milwaukee huit candidats républicains, sans le favori Donald Trump.

- Une chanson anti-élites en ouverture

Censé être un exercice sérieux centré sur les questions cruciales pour l'avenir des Etats-Unis, le débat a pourtant débuté en musique, sur les notes country de "Rich Men North of Richmond" d'Oliver Anthony.

Cette chanson virale est devenue en quelques jours l'hymne des ruraux paupérisés et de tous ceux qui se considèrent oubliés par des élites fédérales soi-disant déconnectées.

- Club cravates rouges

S'il y a un responsable politique en Amérique connu pour ses cravates rouges, c'est bien Donald Trump. Mercredi soir, l'ex-président était pourtant le grand absent du premier débat de la primaire de son Parti républicain. Eh bien, coïncidence ou ironie vestimentaire, les sept hommes présents à la tribune portaient chacun une cravate rouge.

- Un "bleu" à la sauce ChatGPT

Seul novice complet en politique dans la brochette des huit candidats, le millionnaire d'origine indienne Vivek Ramaswamy, 38 ans, a adopté un ton très incisif qui lui a valu en retour des piques à fleuret non moucheté de la part de ses rivaux. "On n'a pas besoin d'un bleu! On n'a pas besoin de quelqu'un sans expérience!", a attaqué l'ancien vice-président Mike Pence. "J'en ai déjà assez de ce type qui ressemble à ChatGPT!", a lui lancé Chris Christie, ancien gouverneur du New Jersey, faisant référence à une interface d'intelligence artificielle.

- La seule femme cite la Dame de Fer

Cernée par des candidats tous de sexe masculin, la seule femme sur l'estrade, Nikki Haley, a cité Margaret Thatcher: "En politique, si vous voulez des discours, demandez à un homme. Si vous voulez des actes, demandez à une femme".

- La question brûlante sur Trump

L'un des moments les plus intenses du débat fut la question posée aux huit candidats: "Si Trump était condamné au tribunal, le soutiendriez-vous toujours en tant que candidat de votre parti?" Six candidats ont alors levé leur main, de façon plus ou moins spontanée. Les deux à ne pas l'avoir fait furent les deux anciens gouverneurs Asa Hutchinson et Chris Christie. Ce dernier a d'abord semblé lever la main, mais il a expliqué qu'en fait il faisait un geste de désapprobation.