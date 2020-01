Cinq minutes pour comprendre l'escalade entre les Etats-Unis et l'Iran

En approuvant la frappe qui a provoqué la mort du général Qassem Soleimani, en Irak, près de l'aéroport de Bagdad, Donald Trump a-t-il commis le premier acte d'une guerre à venir avec l'Iran ? Depuis dimanche, les deux pays se sont livrés à une inquiétante escalade, sur le sol de leur allié commun, et tiraillé, l'Irak. Voici pourquoi la situation s'est aggravée. Les Américains ciblés depuis deux mois par des pro-iraniensDepuis le 28 octobre, onze attaques à la roquette ont visé des bases où sont postés des soldats ou des diplomates américains, et jusqu'à l'ambassade américaine dans l'ultra-sécurisée « zone verte » de Bagdad. Les dix premières attaques ont fait un mort et des blessés parmi les militaires irakiens. Le 3 décembre, cinq roquettes sont tombées sur la base aérienne d'Ain al-Asad. Le vice-président américain avait passé les troupes en revue quatre jours plus tôt, un signal particulièrement inquiétant. Le vase a réellement débordé vendredi 27 décembre quand une pluie de roquettes - 36 - s'est abattue sur la base militaire irakienne de Kirkuk accueillant les forces de l'opération américaine Inherent Resolve. Un chef d'entreprise américain, venu en tant que consultant, a été tué, quatre militaires américains blessés, ainsi que deux soldats irakiens. « Nous n'allons pas laisser la République islamique d'Iran mettre en danger des hommes et des femmes américains », a martelé le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo depuis Mar-a-Lago, en Floride. « Nous mènerons des actions supplémentaires si nécessaire afin d'agir pour notre autodéfense et pour dissuader des milices ou l'Iran », a prévenu Mark Esper.Les représailles américaines en deux tempsLes Etats-Unis ont procédé dimanche 29 décembre à des frappes aériennes en Irak et en Syrie contre une milice liée au Hezbollah iranien, le Kataëb Hezbollah., responsable du harcèlement anti-américain des deux ...