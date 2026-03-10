Cinq joueuses de l'équipe féminine iranienne de football obtiennent l'asile en Australie

L'Australie a accordé mardi des visas humanitaires à cinq joueuses de l'équipe féminine iranienne de football qui avaient sollicité l'aide du gouvernement, craignant des représailles dans leur pays après avoir gardé le silence pendant l'hymne iranien avant un match contre la Corée du Sud.

"Les Australiens ont été touchés par le sort de ces femmes courageuses", a déclaré mardi le Premier ministre australien Anthony Albanese lors d'une conférence de presse à Canberra.

"Elles sont en sécurité ici, et elles devraient se sentir chez elles ici", a-t-il ajouté.

Le président américain Donald Trump, qui avait déclaré lundi que l'Australie commettait une "erreur humanitaire" en autorisant le renvoi des joueuses et avait appelé le Premier ministre australien à leur accorder l'asile, a félicité Anthony Albanese.

Les autorités australiennes ont identifié les joueuses comme étant Zahra Sarbali Alishah, Mona Hamoudi, Zahra Ghanbari, Fatemeh Pasandideh et Atefeh Ramezanizadeh.

Elles séjournent dans un lieu tenu secret sous protection policière, ont indiqué les autorités.

Anthony Albanese a déclaré que les autres joueuses actuellement en Australie avec l'équipe nationale iranienne pouvaient également bénéficier d'une aide, mais que c'était à elles de décider si elles l'acceptaient.

Les Iraniennes ont débuté la Coupe d'Asie, organisée par l'Australie, au moment même où les États-Unis et Israël lançaient des frappes aériennes sur l'Iran, tuant le guide suprême de la République islamique Ali Khamenei.

La décision des joueuses de garder le silence pendant l'hymne iranien avant leur premier match contre la Corée du Sud avait été qualifiée de "comble du déshonneur" par un commentateur de la télévision d'État.

L'équipe a ensuite chanté l'hymne avant sa deuxième rencontre, face à l'Australie, suscitant la crainte parmi les défenseurs des droits humains que les joueuses aient été contraintes de le faire par les responsables gouvernementaux.

L'équipe d'Iran a été éliminée dimanche après avoir perdu contre les Philippines (2-0).

