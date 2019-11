Cinq idées pour compliquer un peu plus l'organisation de l'Euro

Alors que les vingt premiers qualifiés pour l'Euro 2020 sont désormais connus, il a fallu ressortir les calculettes programmables du placard pour comprendre comment ont été composés les chapeaux et sélectionnés les seize barragistes. Puisque l'UEFA n'est pas du genre à faire les choses à moitié, il serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Voici donc nos cinq conseils afin de rendre l'organisation du championnat d'Europe encore un peu plus alambiquée.

L'Euro-vision

Euro 2020 : à quoi bon faire un tirage au sort ?

Le veto

Le système de distribution des chapeaux de la phase finale a évolué, il n'y a donc pas de raison pour que celui des chapeaux d'éliminatoires soit épargné. Nous proposons à l'UEFA d'organiser, tous les quatre ans, une émission de télévision lors de laquelle chaque nation sera représentée par son supporter le plus célèbre, ce qui aura l'avantage d'offrir un peu de temps d'antenne à Clément d'Antibes et à son coq, injustement sous-médiatisés. Pendant l'émission, les habitants de toute l'Europe seront appelés à voter par texto pour, non pas la sélection qu'ils préfèrent, mais celle qu'ils détestent le plus. Les chapeaux seront ensuite composés en fonction du classement final. Avec un petit risque que les Français s'auto-éliminent tant que Karim Benzema ne sera pas rappelé. Chez nous, le show sera d'ailleurs présenté en duo par Stéphane Bern et Christian Jeanpierre. Les effectifs de la ligne téléphonique Infosuicide seront évidemment étoffés pour l'occasion.Puisqu'il est vrai que personne ne voulait plus revoir les images du violent affrontement entre l'Iran et les États-Unis à la Coupe du monde 98 (voir ci-dessous), l'UEFA a décidé que la Russie ne pourrait pas se retrouver dans le même groupe que l'Ukraine ni que le Kosovo à l'occasion de l'Euro 2020. Excellente mesure, quoiqu'un peu injuste envers les pays qui ne sont pas en guerre, ou fâchés avec la moitié de la planète. Pour y remédier, il s'agirait donc, avant le tirage au sort, d'autoriser chaque pays à choisir une sélection contre laquelle il ne souhaite pas jouer. Une décision qui autoriserait par exemple la Belgique à exclure de son champ de vision l'équipe qui joue le plus "