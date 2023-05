information fournie par So Foot • 30/05/2023 à 19:26

Cinq hommes emprisonnés pour diffusion illégale de matchs de Premier League

Avis aux amateurs d’IPTV.

Cinq hommes qui ont diffusé illégalement des matchs de football de la Premier League à des dizaines de milliers de personnes en Angleterre ont été emprisonnés, révèle la BBC. Les abonnements étaient vendus au prix de 10 livres sterling par mois. Le but était d’outrepasser la règle du 3PM black-out qui permet à la ligue anglaise d’interdire la diffusion des matchs de Premier League, d’EFL et de FA Cup à la télévision le samedi après-midi entre 14h45 et 17h15.…

GD pour SOFOOT.com