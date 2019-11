Cinq fois où Poulidor a fait mieux que deuxième

Poulidor aimait les premières fois. Il remporte Milan-San Remo pour sa première participation, une étape sur le Tour la première fois qu'il y pose sa bicyclette, idem sur la Flèche wallonne qu'il glane alors qu'il la découvre en 1963. Et lorsqu'il s'essaye au Tour d'Espagne au printemps 1964, il le remporte également. De justesse certes, comme bien souvent. Pour d'autres courses, il lui faudra s'y prendre à plusieurs reprises, comme sur Paris-Nice, qu'il remporte en 1972 et en 1973, après être passé tant de fois si proche. En 1966 par exemple, où il s'incline pour 48 secondes face à Anquetil, alors qu'il avait course gagnée jusqu'à la veille de l'arrivée. C'est peut-être là, plus encore que sur le Tour, que la légende de leur duel est vraiment née. Nombre de ses victoires ont été contées dans le documentaire que lui a consacré Patrick Jeudy en 2015, délicieusement intitulé Poulidor premier, pour réhabiliter ce champion, bien trop grand pour n'être que l'éternel second, qui vient de nous quitter à l'âge de 83 ans.Milan-San Remo 1961, débuts en fanfarePour sa deuxième saison professionnelle, Poulidor est plongé par son directeur sportif Antonin Magne dans le grand bain du mythe printanier : Milan-San Remo. Déjà, les traits du garçon malchanceux se dessinent, au détour d'une crevaison et d'un dépannage qui tarde, transformant les secondes en heures. Le voilà deux minutes derrière le peloton à mi-course. La tentation de...