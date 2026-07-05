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Cinq excuses qui peuvent servir aux Anglais en cas d’élimination face au Mexique
information fournie par So Foot 05/07/2026 à 09:05

Cinq excuses qui peuvent servir aux Anglais en cas d’élimination face au Mexique

Cinq excuses qui peuvent servir aux Anglais en cas d’élimination face au Mexique

L’Angleterre affronte le Mexique ce dimanche à l’Azteca de Mexico dans un match qui a tout d’un traquenard. Peu convaincants depuis le début du tournoi, les hommes de Thomas Tuchel auraient bien raison de préparer des excuses en cas d’élimination dès les huitièmes de finale. On vous les dévoile en avant-première.

→ Les effets de l’altitude

Le Tour de France commence ce week-end. Les suiveurs de la Grande Boucle ont l’habitude d’entendre Laurent Jalabert s’époumoner chaque année en répétant cette phrase : « L’air manque à partir de 2 000 mètres d’altitude et cela affecte la performance. » Ce dimanche, l’Angleterre découvrira ces fameux effets de l’altitude. Les Three Lions joueront leur huitième de finale dans le mythique stade Azteca, perché à 2 240 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les Mexicains ont l’habitude d’évoluer à cette altitude, les Anglais pas du tout. Dans les quatre divisions professionnelles du football anglais, le stade le plus haut est The Hawthorns, antre de West Bromwich Albion situé à seulement 168 mètres d’altitude. Inquiet par l’altitude, Thomas Tuchel affirmait que « cela sera un gros inconvénient » avant d’ajouter que « nous ne pouvons pas nous y adapter physiquement en quatre jours ». Traduction : au bout de cinq minutes, les joueurs de Tuchel, déjà en dedans contre la RDC , vont être aussi rouges qu’un des leurs compatriotes sur une plage espagnole après avoir bronzé quinze minutes.

→ Les feux d’artifice

Depuis le début du tournoi, les Anglais ne se comportent pas comme des maîtres artificiers. Les meilleurs dans le domaine sont pour l’instant mexicains. Les supporters de la Tri ont déjà exprimé leur talent en tirant des feux d’artifice pour réveiller la sélection équatorienne à la veille du seizième de finale entre le Mexique et l’Équateur. Bis repetita avec l’Angleterre avant le match de dimanche ? C’est en tout cas la crainte numéro un de la fédération anglaise de football. La FA souhaitait en effet garder la localisation de l’hôtel secrète afin d’éviter d’être réveillé en plein milieu de la nuit par ces dingos de supporters mexicains. Une opération aussi loupée que le début de compétition de Noni Madueke. À leur arrivée à Mexico vendredi soir, les Anglais ont été accueillis par les cris et les sifflets des supporters mexicains, informés du lieu de l’hôtel et bien décidés à perturber une nouvelle fois le

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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