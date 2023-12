Cinq débats foot pour sauver votre réveillon

Projet de loi immigration, conflits en Israël et en Ukraine, retour au premier plan de Trump ou dislocation de la NUPES : vu les probables sujets de discussion, le réveillon de Noël 2023 sent le sapin. Voici donc cinq manières de recentrer les débats sur le foot, et de maîtriser votre match.

→ « Faut-il interdire les déplacements de supporters ? »

On commence avec du tout frais, et du solide. Aussi impensable que cela puisse paraître dans un pays qui revendique d’être celui des Droits de l’humain, la liberté fondamentale d’aller et venir est aujourd’hui en question pour une catégorie : les vilains supporters de foot. Les ministres de l’Intérieur et des Sports ont lâché la bombe, pour générer un nouvel écran de fumée supposé masquer leur incompétence en matière d’encadrement de foule. Sur ce sujet, souvent méconnu et caricaturé, vous êtes sûrs d’attirer l’attention autour de la table. Entre ceux qui n’ont jamais mis un pied dans un stade, mais pour qui les supporters de foot sont tous des bagarreurs alcooliques (vous gagnerez d’ailleurs 5 minutes à expliquer la différence entre hooligans et ultras) et ceux qui, par principe, défendent toute minorité menacée, vous pouvez facilement tenir vingt minutes. À vous de jouer le passe-plat au milieu de tout ça, et de caser les INS, ANS, FSE ou encore référent supporters pour imposer votre savoir.

L’avis de tonton raciste : « Il faut interdire tous les déplacements d’humains, de toute façon. » L’argument implacable : Les derniers avis du Conseil d’État.…

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com