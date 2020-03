Cinq choses à savoir sur le Deportivo Mirandés, demi-finaliste de la Coupe contre la Real Sociedad

Opposé à la Real Sociedad en demi-finales retour de la Coupe d'Espagne ce mercredi soir après s'être incliné 2-1 à l'extérieur à l'aller, le Deportivo Mirandés du brillant Martín Merquelanz n'a jamais connu l'élite mais aime surprendre. Présentation, en cinq temps, d'une équipe de deuxième division en méforme qui a déjà connu une épopée similaire en 2012.

Un club bientôt centenaire

3 mai 1927. Aujourd'hui doyen du football castillan, le Club Deportivo Mirandés voit le jour. Pourtant, on peut considérer que le tout premier match de l'institution a eu lieu le 24 février 1917. À cette date a en effet lieu une rencontre opposant deux équipes d'étudiants du Collège Sagrados Corazones, qui donneront officiellement naissance à l'entité quelques années plus tard. Une entité qui a porté plusieurs appellations différentes, avant de se fixer sur l'actuelle.





L'abécédaire du CD Mirandés

L'épopée Coupe du Roi de 2012

Car avant d'arriver en demi-finales de la Coupe d'Espagne en 2020, Mirandés avait déjà fait le coup. Grand amateur de la compétition, le club avait envoyé des avertissement dès 1974 (qualification contre Sabadell, évoluant en deuxième division) et 1976 (qualification contre Elche, deuxième division également). En 2012, les Rojillos font beaucoup mieux, vont beaucoup plus loin et impressionnent beaucoup plus de monde.





La suite ? Des débuts timides, une pause forcée à cause de la guerre, un ballon qui se remet à rouler le 24 septembre 1944 et l'inauguration du nouveau stade (stade municipal d'Anduva, moins de 6000 places) le 22 janvier 1950. En découleront des saisons de peines et de sourires passés entre les troisième et quatrième divisions, jusqu'à l'accession en 2012 à l'antichambre de la Liga (encore jamais fréquentée par la structure) après... 85 ans d'existence. Un très bon cru, d'ailleurs, cette saison 2011-2012...