Cinq changements, un game changer ?

Cela fait désormais six ans que le football vit avec la possibilité d'effectuer cinq changements par équipe ; cela fait aussi quatre ans que cette règle est gravée dans le marbre. Alors avec un peu de recul, à quel degré cette possibilité nuit-elle vraiment au spectacle ? À quel point favorise-t-elle les effectifs pléthorique ? Analyse.

Lors de la saison 2022-2023, le football a pris une nouvelle tournure. Pas de poteaux carrés ou buts de loin qui comptent double. À la suite de l’épidémie du Covid, les entraineurs ont désormais la possibilité d’effectuer cinq changements – six en cas de prolongation. Une loi qui à la fois allège les techniciens mais qui interroge le spectateur, forcement nostalgique.

Le 13 juillet 2014, le Maracanã accueillait la finale de la Coupe du monde qui opposait l’Allemagne à l’Argentine. À la 88 e minute, Joachim Low dégainait sa deuxième cartouche en faisant entrer Mario Gotze ; la suite, on la connait. Ce scénario, se serait-il passé s’il y avait la possibilité d’effectuer cinq changements ? Longtemps, le spectacle s’est nourri de l’usure. Les jambes qui deviennent lourdes, les espaces qui s’ouvrent, les erreurs de lucidité et ces décisions qui faisaient basculer une rencontre, pour le plus grand plaisir de ce qui l’admiraient. Depuis 2020, cette spécificité du football est gommée, puisqu’il est possible de modifier quasiment la moitié de son équipe lors d’une rencontre.…

Propos de Dall'Oglio recueillis par HG.

Par Hugo Geraldo pour SOFOOT.com