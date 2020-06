Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cinq cas de contamination au coronavirus à l'AS Saint-Etienne Reuters • 18/06/2020 à 21:12









CINQ CAS DE CONTAMINATION AU CORONAVIRUS À L'AS SAINT-ETIENNE PARIS (Reuters) - Cinq cas positifs au Covid-19, dont trois parmi l'effectif professionnel, ont été dépistés au sein de l'AS Saint-Etienne, annonce jeudi soir le club de football professionnel. "Ces personnes sont désormais isolées à leur domicile et font l'objet d'un accompagnement par le staff médical, en relation avec le CHU de Saint-Etienne", ajoute l'AS Saint-Etienne dans un communiqué https://www.asse.fr/fr/actualites/-5-cas-positifs-au-covid-19-ac28440, ajoutant qu'elles subiront des examens complémentaires sous 24 heures. Le club indique que "les personnes testées positives (ont) contracté le virus pendant la période de confinement alors qu'elles n'étaient pas en contact les unes avec les autres". D'après le quotidien sportif L'Equipe, tous les cas sont asymptomatiques. Après trois mois d'interruption, les joueurs de l'AS Saint-Etienne ont fait leur retour mercredi à l'entraînement, où des tests de dépistage sérologiques et PCR ont été menés avant la reprise des activités du groupe professionnel. "Trente-trois joueurs et 21 membres de l'encadrement ont été testés lors de leur arrivée au Centre sportif Robert-Herbin, hier mercredi. Aujourd'hui jeudi, 38 tests supplémentaires ont été effectués auprès des salariés des services administratifs dont les missions sont en lien avec le secteur sportif." L'entraînement du groupe professionnel se poursuivra normalement ce vendredi selon le cadre sanitaire défini. L'AS Saint-Etienne est qualifiée pour la finale de la Coupe de France, où les Verts affronteront le PSG. D'après Le Parisien, la rencontre pourrait être programmée le 24 juillet prochain. (Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.