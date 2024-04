information fournie par So Foot • 09/04/2024 à 07:54

Cinq bonnes raisons de penser qu’Arsenal va enfin taper le Bayern

5-1 en novembre 2015. Idem en février 2017. Et rebelote en mars 2017. Arsenal sort de trois énormes fessées contre le Bayern Munich. Mais cette fois, c’est presque sûr, l’histoire s’écrira autrement.

→ Mikel Arteta a le mode d’emploi

La dernière fois qu’Arsenal a vaincu le Bayern, c’était le 20 octobre 2015, à l’Emirates Stadium (2-0). Et vous savez quoi ? Mikel Arteta était déjà sur le banc des Gunners – en tant que joueur, certes. Arsène Wenger lui avait préféré Francis Coquelin, Santi Cazorla ou encore Aaron Ramsey, et l’Espagnol était resté sur la touche. Comme ce sera le cas ce mardi. À l’époque, deux semaines après ce succès, Arteta n’avait pas figuré sur la feuille de match quand son équipe s’est mangé un violent 5-1 à Munich. Coïncidence ? Certainement pas. Le boss des Gunners a le mode d’emploi. Y a plus qu’à !

→ Harry Kane et sa guigne

Il ne fait pas bon être du côté de Harry Kane quand Arsenal se présente en face. L’ancien capitaine de Tottenham a perdu quatre de ses cinq derniers matchs face aux Gunners . À l’Emirates, c’est encore pire : huit titularisations, trois nuls, cinq défaites. Il peut marquer tous les buts qu’il veut, on sait très bien que ça ne suffira pas. Il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com