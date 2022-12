Cinq bonnes raisons de mater Croatie-Maroc

Ce samedi, après un mois plein de surprises, la Coupe du monde rendra un avant-dernier verdict : qui terminera troisième ? Et si ce pénultième rendez-vous peut paraître anecdotique avant le chef-d'œuvre de dimanche, il est en réalité difficile de le louper. Et ce, à plus d'un titre. Cinq même.

Parce que "finir troisième en matière d'image, c'est magnifique !"

Parce que c'est la dernière de Modrić

Ce sont les mots du sélectionneur des Lions de l'Atlas, fier du parcours de ses soldats lors de la Coupe du monde malgré la défaite en demi-finales face aux Bleus. Et s'il y a bien quelque chose qu'il faut retenir de Walid Ragregui en conférence de presse, c'est qu'il est un homme de mots, et que quand il parle, on l'écoute.Toujours ce vendredi, le sélectionneur de la Croatie Zlatko Dalić a rejoint son homologue sur le prestige de cette partie :Toujours aussi resplendissant à voir jouer du haut de ses 37 balais, Luka Modrić a manqué l'occasion d'emmener son pays en finale d'un Mondial pour la deuxième fois en deux éditions. Fatalement, la rencontre de ce samedi sera sans doute sa dernière danse sous le maillot rouge et blanc., avait-il récemment confié au micro deavant la défaite face à l'. Bien plus remonté après la rencontre, le capitaine croate avait préféré s'attarder sur l'arbitrage :