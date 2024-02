information fournie par So Foot • 31/01/2024 à 23:59

Cinq ans après, M’Baye Niang fait son retour en Italie

M’Baye aux corneilles.

Absent des terrains depuis plus d’un mois car en conflit avec sa direction, M’Baye Niang (29 ans) continue de bourlinguer et va connaître son cinquième club en quatre saisons depuis son départ de Rennes. Évoluant depuis août en Turquie, à l’Adana Demirspor, l’attaquant sénégalais (absent de la CAN) s’est en effet engagé avec Empoli jusqu’en juin, contre seulement 250 000 euros.…

AL pour SOFOOT.com