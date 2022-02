Cinq ans à l'Assemblée nationale en cinq chiffres

Première séance de la mandature à l'Assemblée nationale le 27 juin 2017 ( AFP / Patrick KOVARIK )

Des heures de séance en nette hausse, un nombre d'amendements qui bondit, mais finalement un peu moins de textes adoptés sous l'effet de la crise sanitaire: avant la pause des travaux parlementaires pour les élections, retour en chiffres sur la législature macroniste.

+14,7% d'heures de séance

L'Assemblée nationale a enregistré plus de 6.070 heures de séance publique depuis juin 2017, contre 5.293 heures lors de la précédente législature sous François Hollande. Cela représente près de 10% de journées de séances supplémentaires (728 jours contre 664), parfois week-ends compris.

Même rythme pour le travail préalable des députés en commission: 7.147 heures sous cette XVe législature, soit 14,2% de hausse par rapport à la XIVe législature.

+77,6% d'amendements

L'activité très soutenue est-elle due à des parlementaires plus actifs? Les députés et le gouvernement ont déposé au total plus de 200.000 amendements sous ce quinquennat (+ 77,6%) rien que pour les textes examinés dans l'hémicycle. Dont 43.800 sur le seul projet de réforme des retraites, qui a dû être validé en première lecture grâce à l'arme constitutionnelle du 49-3 en mars 2020 puis est resté à quai.

Entre 2012 et 2017, seuls 112.700 amendements avaient été déposés.

Pour expliquer cette inflation, certains pointent l'effet des classements du type nosdeputes.fr, entraînant une "surproduction" d'amendements pour grimper dans les palmarès.

Mais davantage d'amendements déposés ne dit pas davantage d'amendements votés. Depuis cinq ans, seuls 16.084 ont été adoptés en séance publique, soit une baisse de 14,6% par rapport à la législature précédente. En revanche les commissions ont été plus allantes: quelque 17.800 amendements ont été approuvés par elles, en augmentation de 10%.

-11,8% de projets de loi adoptés

Au total, 134 projets de loi présentés par le gouvernement ont été définitivement validés (hors conventions internationales), et 106 propositions de loi à l'initiative de parlementaires. C'est un recul respectivement de 11,8 et 3,6% par rapport à la dernière mandature. En cause: l'ordre du jour vidé une grande partie de l'année 2020 par l'épidémie de Covid-19, au profit des textes d'urgence sanitaire et économique.

Reste une série de lois qui ont marqué le quinquennat: asile-immigration, Pacte sur les entreprises, école, sécurité globale, séparatisme, climat, violences sexuelles, maltraitance animale... et encore mercredi avec le vote définitif sur l'allongement du délai de l'IVG ou jeudi sur le changement de nom de famille.

Jusqu'à 10 groupes politiques

Le nombre de groupes au Palais Bourbon était déjà record au début de la législature: sept, contre six en 2012. A LREM et MoDem côté majorité, LR, UDI, PS, PCF et LFI côté oppositions, s'est ajouté à l'automne 2018 le groupe composite "Libertés et territoires", qui a rapidement basculé du côté des seconds.

Coup sur coup en mai 2020 se sont ensuite formés Ecologie Démocratie Solidarité (EDS), avec d'ex-LREM à l'aile gauche; puis Agir ensemble à l'aile droite. EDS disparaît dès octobre 2020 après des défections.

Il faut 15 députés pour fonder et conserver un groupe - seuil loin d'être atteint par le RN notamment, qui disposait de seulement 8 élus en 2017. Ce seuil est régulièrement critiqué - trop haut pour les uns, pas assez élevé pour les autres - mais n'a pas été révisé.

25 commissions d'enquête

Pas moins de 25 commissions d'enquête sont allées au bout de leurs travaux à l'Assemblée, contre 17 sur les cinq années précédentes. Une hausse due au nombre record de groupes politiques sous la Ve République, chaque groupe ayant droit à la création d'une commission par an.

Une commission d'enquête parlementaire a des pouvoirs très importants: les personnes qu'elle convoque témoignent sous serment, elle peut exiger la communication de certains documents... Le président de l'Assemblée Richard Ferrand (LREM) a permis depuis 2019 aux oppositions de choisir la fonction clé de rapporteur, celui qui tient la plume, plutôt que celle de président de commission.

De l'affaire Lactalis au chlordécone, en passant par "l'indépendance du pouvoir judiciaire" ou la "fraude aux prestations sociales", les oppositions se sont saisies de sujets d'actualité comme de questions de fond.

Une commission d'enquête a explosé en plein vol et n'est pas allée à son terme, celle sur l'affaire Benalla en juillet 2018, du fait du retrait du corapporteur LR Guillaume Larrivé qui avait dénoncé une "parodie".