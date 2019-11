Cinéma : les Oscars se prennent le pied dans « Lionheart »

Il aurait pu être le premier film nigérian à prétendre à l'oscar du « meilleur film étranger ». Le film Lionheart de l'actrice devenue réalisatrice Genevieve Nnaji faisait partie de la liste des 92 ?uvres soumises dans la catégorie. Mais, surprise, il a été disqualifié. La nouvelle a été transmise par courrier aux votants, le 4 novembre. La raison ? Les dialogues du film sont, majoritairement, en anglais. Ainsi, si la dénomination même de la catégorie a récemment changé ? de « meilleur film en langue étrangère » à « meilleur film étranger » ? et ne suggère donc plus la langue du film, les règles, elles, restent les mêmes. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Ampas), l'organisme chargé notamment des nominations, précise qu'un « film international se définit comme un long-métrage de cinéma (plus de 40 minutes), produit en dehors des États-Unis, dont les dialogues ne sont pas principalement en anglais ». Sur 1 h 35, Lionheart comprend un peu de moins de 12 minutes de dialogue en igbo, une langue principalement parlée dans l'est du Nigeria.L'anglais, lingua franca?Difficile pourtant de faire autrement pour un film nigérian, lorsqu'on sait que l'une des langues officielles du pays est justement? l'anglais. Une situation ubuesque qui a fait réagir la réalisatrice et actrice principale du film sur Twitter. « Ce film représente la façon dont nous parlons en tant que Nigérians. Cela inclut l'anglais...