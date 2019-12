Cinéma : le Soudan retrouve ses héros

Il fut un temps où le Soudan connaissait un âge d'or du cinéma. Un temps où cet art était « plus populaire que le football », comme le rappelle l'un des protagonistes du documentaire, Manar al-Mino. Ciné-clubs et salles de cinéma tenaient le haut de l'affiche à Khartoum. Le coup d'État d'Omar el-Bechir en 1989 puis une société mise au pas ont tout changé. Trente ans de mise sous le boisseau de toute vie artistique du pays. Parmi les victimes, le cinéma soudanais. Comme le dit gravement Ibrahim Shaddad dans le documentaire, « le cinéma soudanais est un héros qui n'est pas mort de mort naturelle. Il a été tué par un traître ». « Le Soudan avait un cinéma vivant. Mais soudain, il a disparu, à cause du coup d'État qui a mené à un gouvernement islamique. Le pouvoir a mis le pays au pas, réduisant toutes interactions culturelles. Il a particulièrement visé le cinéma, a fermé les salles et empêché toute production. Cette mort n'a donc pas été graduelle mais soudaine. Le cinéma est un art qui perturbe les idées reçues car il offre un autre horizon. Cela était insupportable pour les islamistes. Nous pouvions voir avant leur arrivée au pouvoir des films russes, tunisiens, français. C'était une fenêtre sur le monde. Ils ont voulu emprisonner les gens dans leur propre vision du monde », détaille-t-il aussi pour Le Point Afrique.Lire aussi Le cinéma soudanais fait sa révolutionLe défi d'organiser une grande projection publique...