Cinéma: le CNC promet 90 millions d'euros d'aides nouvelles

Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a annoncé jeudi 90 millions d'euros d'aides nouvelles en soutien à la filière, en particulier les salles, fragilisée par la pandémie de Covid-19 et les restrictions sanitaires.

Réuni jeudi "à titre exceptionnel", le Conseil d'administration du CNC a adopté huit nouvelles mesures de soutien et de relance en faveur de la filière.

Les salles de cinéma se verront attribuer la plus grosse part (59,3 millions d'euros) de ces aides "financées grâce aux dotations exceptionnelles de l'Etat", a précisé le CNC dans un communiqué.

De quoi "compenser leur perte de recettes liée" à leur fermeture d'octobre à mai et "aux restrictions sanitaires de réouverture (jauges réduites et couvre-feu)", tout en accompagnant "la relance économique du secteur", estime le CNC. Les producteurs bénéficieront de 16,7 millions d'euros d'aide et la distribution de 14 millions.

Le milieu du cinéma s'inquiète d'une baisse massive de la fréquentation des salles depuis l'instauration le 21 juillet du pass sanitaire.

"Les pouvoirs publics ont pleinement conscience" de son impact, assure le président du CNC, Dominique Boutonnat, promettant que l'organisme sera "très attentif à l'évolution de la situation".

Une réunion s'est tenue mercredi entre des représentants du secteur et les ministres de la Culture Roselyne Bachelot et de l'Economie Bruno Le Maire. Ils ont convenu de refaire un point sur la situation le 30 août.