Atiq Rahimi est sur le départ pour Kigali. L'Afghan de Terre et cendres, écrivain (Prix Goncourt pour Syngue Sabour, POL) et cinéaste, retrouve le Rwanda pour la première projection de Notre-Dame du Nil ce mardi 26 novembre dans la capitale. Son adaptation du roman de Scholastique Mukasonga (Prix Renaudot 2012) sortira sur les écrans français le 5 février 2020. Notre-Dame du Nil est le nom d'un lycée catholique de jeunes filles où, dans les années 1970, les prémices de ce qui mènera la population au génocide des Tutsis en 1994 sont à l'?uvre. À la veille de son départ, Atiq Rahimi est fiévreux : comment tous ceux qui de près ou de loin sont liés au film tourné durant 7 mois là-bas, l'an dernier, recevront-ils le long-métrage d'un Afghan sur leur tragédie vécue voici 25 ans ? Dès avant, le cinéaste avait fait parvenir à l'entourage du président Kagamé une copie non finalisée : « Parce que le gouvernement rwandais voulait donner la nationalité rwandaise au film », explique-t-il. Il l'a eue : Notre-Dame du Nil est un film franco-belgo-rwandais.Imaginaire« Je vais présenter le film à l'équipe, aux comédiennes et comédiens et à leurs familles et proches, ainsi qu'à des personnalités officielles. Je dois dire que j'ai hâte, même si j'ai déjà eu des retours lors de la...