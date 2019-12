Cimetière juif profané : création d'un « office national de lutte contre la haine »

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'est rendu mercredi au cimetière juif alsacien de Westhoffen (Bas-Rhin), où 107 tombes ont été profanées. Il était accompagné de l'ancien président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré, dont plusieurs aïeux sont inhumés dans ce cimetière.« C'est la République qui est profanée », a souligné le ministre, après avoir longuement parcouru les allées de ce cimetière juif du XVIe siècle, dont plus d'une centaine de tombes ont été retrouvées mardi maculées de croix gammées, tracées à la peinture noire.À cette occasion, le ministre de l'Intérieur a annoncé la création « en lien avec le directeur général de la gendarmerie nationale » d'un « office national de lutte contre la haine ».Coordonner les enquêtes sur les actes anti-religieuxCet office « sera chargé de coordonner pour la gendarmerie nationale à la fois l'enquête (sur cette profanation) pour que tous les moyens soient mobilisés, mais aussi l'ensemble des enquêtes sur les actes antisémites, antimusulmans, antichrétiens que nous connaissons sur notre territoire en zone gendarmerie », a précisé Christophe Castaner.« Il sera chargé aussi d'accompagner l'ensemble des acteurs de tous les territoires et de faire le lien avec la police, la justice, pour que les auteurs de ces actes ignobles soient condamnés », a-t-il ajouté. De nombreuses stèles ont été couvertes de croix gammées/REUTERS L'Alsace est confrontée depuis plusieurs mois à une multiplication de graffitis et dégradations à caractère antisémite et/ou raciste. Avant Westhoffen, le 19 février dernier, 96 tombes du cimetière juif de Quatzenheim, situé à une dizaine de kilomètres, avaient été couvertes de tags antisémites.Auparavant, le 11 décembre 2018, le cimetière israélite de Herrlisheim, au nord-est de Strasbourg, avait également été visé. Le ou les auteurs de ces profanations n'ont pas encore été ...