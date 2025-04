Cigales ou fourmis, des Américains face aux droits de douane

information fournie par AFP • 09.04.2025 • 08:31 •

L'actrice Judith Godrèche a jugé que le rapport de la commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans la culture rendu public mercredi après six mois d'auditions était "impressionnant" et "assez terrifiant", sur franceinfo. "Ce rapport, je l'attendais ... Lire la suite