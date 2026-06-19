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Cielito Lindo, l’autre hymne du mondial
information fournie par So Foot 19/06/2026 à 22:08

Cielito Lindo, l’autre hymne du mondial

Cielito Lindo, l’autre hymne du mondial

Chanson préférée des mariachis apparue au début du XXe siècle à Xochimilco, l’universel et folklorique Cielito Lindo est désormais le Freed From Desire des supporters mexicains. En ce jour de fête de la musique, ça valait bien quelques explications.

Il a neuf doigts en tout, des yeux sans paupières et trois houppes de part et d’autre de la tête qui lui permettent de respirer dans l’eau. Voilà pour l’axolotl, animal totem de la ville de Mexico et du plan com’ de la capitale aztèque pour le Mondial 2026. Si cette petite salamandre aquatique bizarroïde est partout en centre-ville et autour du stade Azteca, elle l’est malheureusement beaucoup moins à l’état sauvage. Selon les derniers recensements, ils n’en existeraient plus qu’un petit millier dans les lacs de Xochimilco, son habitat naturel. La situation de l’ ajolote (en VO), déjà en sérieux péril d’extinction, ne risque pas de s’arranger de sitôt car les réseaux de canaux créés par les Aztèques dans ce qui est aujourd’hui surnommé « la Petite Venise de Mexico » sont devenus des entonnoirs à touristes. Il faut lâcher environ 1 300 pesos – le double si vous parlez japonais – pour monter dans des barques aussi colorées que des sachets de Haribo.

À ce prix-là, les bateliers n’ont pas le droit de pagayer. Pour avancer, ils doivent pousser un énorme bâton au fond de la vase, histoire de préserver la quiétude des lieux. Une quiétude toute relative puisque les chinampas (les jardins flottants classés au patrimoine mondial de l’Unesco qui longent les canaux), sont aussi bondés de monde que le périph’ parisien aux heures de pointe. Bref, des axolotls, vous n’en verrez pas. Leur écosystème est désormais le terrain de chasse préféré des génies locaux du marketing, capables d’amarrer leur barque à la vôtre pour vous proposer des photos avec des aigles, des serpents albinos, des ponchos avec la gueule de Messi, des couronnes de fleurs, des shots de tequilas ou encore des breuvages douteux censés retirer « l’envie d’être con » . Pour un minimum de 600 pesos – le triple si vous êtes japonais – une horde de mariachis peut aussi débarquer sur votre chaloupe afin de vous interpréter le tube éternel de Xochimilco : Cielito Lindo .…

Par Javier Prieto Santos, à Xochimilco pour SOFOOT.com

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