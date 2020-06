Ciel, mon Mertens !

Buteur avec Naples face à l'Inter samedi soir en Coupe d'Italie, Dries Mertens est devenu le meilleur artilleur de l'histoire des Partenopei, avec 122 buts plantés. Logique, pour un petit homme de grand talent, dont la résilience, la polyvalence et l'inimitable patte technique constituent l'un des atouts maîtres du Napoli de la dernière décennie.

Mertens en mutation

À le voir sauter dans les bras de Lorenzo Insigne, on se dit que ce gars là appartient à cette catégorie de types impossibles à détester. Servi par son compère italien, Dries Mertens vient de marquer face à l'Inter son 122but avec le Napoli, un pion qui permettra aux siens de voir la finale de la Coupe d'Italie face à la Juve le 17 juin prochain. Marek Hamsik et Diego Maradona (respectivement 121 et 115 buts avec Naples) sont officiellement dans le rétro et le Belge rayonne d'une joie communicative. Dries Mertens, 33 ans, mesure sans doute intérieurement le chemin parcouru, tandis que ses autres coéquipiers se précipitent pour l'enlacer. De fait, à Naples, savourer un but de Mertens a toujours quelque chose de spécial. Sans doute parce que le bonhomme n'est pas tout à fait un attaquant comme les autres.L'efficacité statistique du Belge est presque paradoxale. Depuis son arrivée au Napoli en 2013, Mertens est devenu l'un des transformistes les plus sous-cotés du football continental. Souvent joker de luxe sur l'aile gauche à ses débuts sous les ordres de Rafael Benítez, replacé avec succès à la pointe de l'attaque par Maurizio Sarri, il a également évolué en retrait d'Arkadiusz Milik dans le 4-4-2 d'Ancelotti. Cette année, on l'a surtout vu alterner en pointe avec le Polonais, les deux joueurs se partageant le poste d'attaquant axial. Résultat ? Sept saisons, 310 matchs toutes compétitions confondues, 122 buts marqués et aucune sortie de route médiatique au compteur.Après avoir planté 28 et 18 banderilles en championnat lors des exercices 2016-2017 et 2017-2018, Mertens aurait pourtant pu revendiquer bruyamment une place de titulaire dans l'axe de l'attaque des. Il n'en fut rien.