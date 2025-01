Chutes de neige "parfois fortes" dans le Nord et le Pas-de-Calais, restrictions de circulation

Neige et verglas: restrictions de circulation dans le nord-ouest ( AFP / Olivier CHASSIGNOLE )

La neige est tombée parfois à gros flocons mercredi dans le nord du pays, et des restrictions de circulation restaient en place dans les Hauts-de-France, où les transports scolaires ont été suspendus en raison d'une alerte orange neige-verglas.

En Seine-Maritime, l'alerte orange neige-verglas a été levée au bout de deux heures, à 18H00. Elle a aussi été levée à 20H00 pour la Somme, mais devait être maintenue jusqu'à jeudi midi pour le Nord et le Pas-de-Calais.

Placée en vigilance orange pour neige-verglas dès 14H00, le département de l'Oise est pour sa part repassé en jaune dès 16H00.

En Seine-Maritime, les chutes de neige ont été "un peu plus faibles que prévu" et ont été remplacées en soirée par de la pluie, tout comme dans la Somme, selon un point actualisé de Météo France diffusé peu après 20H00.

Cependant "les chutes de neige sont parfois fortes" dans le Nord et le Pas-de-Calais, où la neige "tient au sol" avec généralement entre 2 et 5 cm de hauteur.

Sur l'ensemble de l'épisode, "les hauteurs de neige attendues sont de l'ordre de 3 à 7 cm", parfois 10 cm localement et jusqu'à 15-20 cm sur le relief du Boulonnais, selon Météo France.

A Lille, la neige s'est mise à tomber vers 16H00, recouvrant les espaces verts et les toits d'un fin manteau blanc. Des images en fin d'après-midi d'un correspondant de l'AFP près du cap Blanc Nez, sur la côte du Pas-de-Calais, montraient une route passablement enneigée, où la circulation était difficile.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, la circulation des poids lourds est interdite "sur l'ensemble du réseau routier secondaire" jusqu'à jeudi midi, selon un arrêté des préfectures de ces départements.

La vitesse des véhicules de moins de 3,5 tonnes est abaissée de 20 km/h sur les autoroutes et routes nationales sur l'ensemble des Hauts-de-France mercredi, selon un arrêté préfectoral.

Pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, les dépassements sont interdits et la vitesse maximale autorisée plafonnée à 80 km/h sur les autoroutes et routes nationales de toute la région, selon le même arrêté.

- Perturbations des TER -

La région Hauts-de-France avait annoncé dès mardi la "suspension totale" des transports scolaires et des lignes de transport interurbain par autocar pour la journée de mercredi. Ils seront encore à l'arrêt jeudi dans le Nord et le Pas-de-Calais.

SNCF Réseau a de son côté "demandé aux transporteurs du réseau ferroviaire en Hauts-de-France de réduire le nombre de trains en circulation et de limiter leur vitesse" et recommande donc aux voyageurs de vérifier la circulation de leurs trains avant de se rendre en gare.

Des suppressions de trains express régionaux (TER) et perturbations "sont à prévoir" mercredi soir et jeudi matin dans le nord des Hauts-de-France, a prévenu la SNCF sur le compte X @TERHDF.

Dans cette zone, les précipitations neigeuses "peuvent faiblir temporairement" dans la nuit de mercredi à jeudi "avant de se renforcer à nouveau en deuxième partie de nuit" et perdurer jusqu'en matinée jeudi, selon Météo France.

Il s'agit d'un "épisode hivernal non exceptionnel pour les régions concernées mais suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles", a encore commenté l'organisme.

Le front pluvio-neigeux devrait s'évacuer par l'est vers la mi-journée jeudi.

En Normandie, le département du Calvados est lui placé mercredi en vigilance orange en raison d'une "crue importante" de l'Orne attendue au niveau de Thury-Harcourt, à la suite d'importantes précipitations, selon le site Vigicrues.