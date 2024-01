Chutes de neige et pluies verglaçantes attendues dans le Nord de la France

Un chasse-neige à l'oeuvre à Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados, le 9 janvier 2024 ( AFP / Lou Benoist )

Elèves invités à rester chez eux, transports publics et circulation perturbés, recours au télétravail: la neige et des pluies verglaçantes sont attendues mercredi dans un tiers Nord de la France, un épisode de froid rendu plus rare par le changement climatique.

Un total de 36 départements allant du Haut-Rhin au Finistère ont été placés en vigilance orange neige-verglas ou pluie-inondations, selon le bulletin de vigilance de Météo France de 06H04, la circulation s'y annonçant compliquée "possiblement pour une durée relativement longue".

Cet épisode conduit en effet à des pluies verglaçantes qui ont commencé à tomber dans la nuit sur une ligne allant de la Normandie à l'Alsace, selon l'institut météorologique.

A l'instar de nombreuses préfectures, celle de Meurthe-et-Moselle a ainsi invité les automobilistes à décaler leurs déplacements car "les accidents matériels sont nombreux" mercredi matin.

Le Nord et le Pas-de-Calais, qui ont été touchés par plusieurs épisodes de crues records depuis novembre 2023, ne sont que "peu concernés" par les pluies verglaçantes mais "principalement par la neige", d'après Météo France.

Dans la matinée de mercredi, un redoux doit s'opérer par le sud. Mais il devrait continuer de neiger dans les Hauts-de-France et la Haute-Normandie où les cumuls de neige pourront atteindre 7 à 15 centimètres localement, selon l'institut.

Comme la Normandie et d'autres départements concernés, la région Hauts-de-France a annoncé la suspension "totale" de la circulation des transports scolaires et interurbains sur l'ensemble du territoire régional mercredi.

Les cours ont été suspendus dans de nombreux collèges et lycées mercredi et jeudi.

Le Champ de Mars sous la neige à Paris, le 9 janvier 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )

"Il est demandé aux chefs d'établissements d'organiser un accueil minimum et de privilégier la continuité pédagogique" mercredi et jeudi "ainsi que le retour au domicile des élèves internes", a indiqué à l'AFP le rectorat de l'académie de Lille.

La métropole de Rouen a suspendu la collecte des déchets et la préfecture de l'Aisne a recommandé aux habitants de "privilégier le télétravail" et de "différer ou limiter" leurs déplacements.

A Lille, des actions préventives ont été mises en place sur le réseau de transports en commun, des rames de tramway devaient notamment circuler à vide dans la nuit afin d'éviter la tenue de la neige et du verglas, a expliqué le gestionnaire du réseau Ilévia.

- Poids-lourds interdits -

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a annoncé mardi soir l'interdiction progressive de la circulation des poids-lourds dans le tiers nord de la France au fur et à mesure du déplacement des pluies verglaçantes dans la nuit.

Une route glacée à Saint-Pierre-de-Plesguen (Ille-et-Villaine) le 9 janvier 2024 ( AFP / Damien MEYER )

Cette interdiction concerne mercredi matin les régions Normandie, Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté ainsi que les départements d'Eure-et-Loire et du Loiret.

Cette interdiction s'accompagne "de consignes de baisse et de modération de la vitesse".

La cellule de crise interministérielle fera un point mercredi matin pour examiner la possibilité de lever ou non ces interdictions.

Selon les prévisions météo, "nous serons amenés à annoncer potentiellement d'autres mesures", a ajouté le ministre, indiquant que les prévisions étaient normales concernant "les transports en commun opérés par la RATP et la SNCF".

Dans le passé, "le dernier épisode récent de neige en plaine généralisé sur la moitié nord du pays, c'est décembre 2010", a indiqué Matthieu Sorel, climatologue chez Météo France.

Les épisodes de froid se raréfient en France comme à l'échelle de la planète, sous l'effet du réchauffement climatique qui en diminue la probabilité, la durée et l'intensité, selon les climatologues.

En France, "le mois de décembre a été très doux par rapport aux normales (...) et puis ce mois de janvier a commencé par une petite période froide", a souligné M. Sorel.

"Nous sommes actuellement dans une période un peu plus froide que les normales, sans pour autant être dans ce qu'on appelle une vague de froid au sens météorologique", qui correspond à des températures moyennes plus froides et sur plusieurs jours.

Cet épisode neigeux devrait prendre fin progressivement jeudi.