Chute du Mur : « Soudain, maman s'est mise à pleurer »

Un million de visiteurs sont attendus à Berlin pour la célébration des 30 ans de la chute du Mur. Plus de 200 manifestations, dont un grand spectacle porte de Brandebourg le soir du samedi 9 novembre, commémoreront cette nuit historique. Pour marquer cet anniversaire si important pour lui, le KaDeWe a eu une idée toute simple, mais efficace. La direction du magasin a posé une question à ses salariés : que faisiez-vous le 9 novembre 1989 ?S'il est un lieu à Berlin-Ouest qui a joué un rôle symbolique cette nuit-là, c'est bien le KaDeWe, le Kaufhaus des Westens, le plus grand grand magasin en Europe. Un géant de 60 000 m2 et sept étages où l'on trouve de tout, des marques de luxe aux fruits exotiques. Avec ses devantures illuminées et son drapeau flottant au vent, le KaDeWe fut pendant un demi-siècle de guerre froide la vitrine de l'Ouest, chargée de narguer le régime communiste en faisant miroiter les merveilles du capitalisme. À l'automne 1989, on trouvait dans ce temple de la consommation tout ce dont les Allemands de l'Est étaient privés depuis la construction du Mur, tout ce dont ils rêvaient.Vus à la télévisionDans les jours qui suivent la chute du Mur, le KaDeWe est donc une destination toute naturelle pour beaucoup de Berlinois de l'Est. Ils se ruent dans le grand magasin qui jamais de toute sa très longue histoire n'avait connu une telle affluence. Ils n'achètent rien. Ils veulent simplement regarder, sentir, s'émerveiller. Ils...