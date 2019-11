Chute du mur de Berlin : trente ans après, neuf cartes qui montrent le décalage persistant entre l'est et l'ouest de l'Allemagne

Sur les revenus, le chômage, la démographie ou les résultats électoraux, la frontière est toujours visible entre l'ex-RDA et le reste de l'Allemagne.

Trente ans après la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, qui a mené à la réunification du pays en octobre 1990, l'écart en termes économique, social ou même culturel persiste entre l'ex-RDA et Allemagne de l'Ouest. Dans leur rapport annuel sur « le statut de l'unité allemande », publié en 2018, les autorités du pays pointaient le « très lent rattrapage » des Etats fédéraux (Länder) de l'ex-Allemagne de l'Est. Pourtant, 57 % des citoyens de l'Est se sentent considérés comme des citoyens de seconde zone.

Trente ans après la chute du mur, le taux de chômage ou la productivité connaissent encore des écarts substantiels, mais le gouvernement fédéral a fait les comptes : alors que le PIB par habitant de la RDA représentait 43 % de celui de l'Ouest en 1990, le niveau des cinq Länder de l'Est atteignait 75 % de leurs voisins occidentaux en 2018.

Ce rattrapage de l'Est et l'Ouest est un processus lent, voire très lent. Sur certains aspects, la frontière entre les deux Allemagnes reste nettement marquée : c'est ce que nous avons voulu montrer en concevant les neuf cartes ci-dessous. Nous avons choisi des indicateurs - revenu des ménages, âge, résultats électoraux, taux d'équipement, religion, etc. - qui couvrent de manière la plus large possible les différents aspects de la vie des Allemands.