Chute du Mur de Berlin : ne nous trompons pas de funérailles

Editorial. Même si l'Europe est aujourd'hui en crise sur plusieurs sujets, il ne faut pas oublier que la chute du mur de Berlin a avant tout signé la fin du communisme en tant que régime totalitaire.

Editorial du « Monde ». Toujours prompts à l'autoflagellation, les Européens, incorrigibles pessimistes, ont abordé le trentième anniversaire de la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, dans une ambiance d'enterrement. Le moral est en berne, contrastant de manière saisissante avec l'euphorie des vagues de libération des pays d'Europe centrale tout au long de cette année révolutionnaire. Trente ans après, avancent-ils, l'Europe est divisée, ses économies stagnantes et sa démocratie en crise.

Rien de tout cela n'est tout à fait faux. Sur de multiples sujets importants, les 28 Etats membres de l'Union européenne élargie sont divisés, sans parler du fait qu'ils passeront bientôt à 27, avec le retrait, pour la première fois de l'histoire de l'Union, d'un de ses membres, et pas des moindres, le Royaume-Uni.

Les taux de croissance des économies matures sont faméliques, les crises de 2008-2010 ont eu un impact profond, les inégalités se sont creusées ; même le modèle allemand, Graal de la prospérité à l'européenne, est remis en question. La scène politique, enfin, n'est guère plus reluisante ; la vague populiste, même si elle est en phase de ressac, a déferlé d'est en ouest ; les failles de la démocratie représentative sont évidentes ; le nationalisme est en hausse, la tolérance en baisse.

Ruptures

Mais ne nous trompons pas de funérailles. Les révolutions de 1989 et la période qu'elles ont ouverte, qui ont abouti, l'année suivante, à la réunification de l'Allemagne et, en décembre 1991, à la disparition de l'Union soviétique, ont signé la mort du communisme en tant que régime totalitaire. Imposé à des populations qui n'avaient jamais été consultées, ce système a fait la preuve de son inapplicabilité économique ; dans sa forme la plus extrême, le stalinisme, il a causé la mort de millions de personnes. 1989 a marqué la victoire de la liberté sur l'oppression : l'euphorie était, à cet égard, justifiée.

