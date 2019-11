Chute du mur de Berlin : je me souviens?

Je me souviens de cette nuit qui a coupé le souffle au monde tout entier. J'ai eu l'immense chance d'être là cette nuit-là. Je venais juste d'arriver comme correspondante de Libération en Allemagne. Je logeais depuis quelques semaines au Palast Hotel, en bordure de l'Alexanderplatz, un gros paquebot aux vitres fumées où étaient parqués les journalistes du monde entier.De la conférence de presse de Günter Schabowski, le membre du bureau politique qui a annoncé l'ouverture des frontières, je n'ai qu'un souvenir nébuleux : un morceau de papier sur lequel était inscrite une directive dont personne, pas même le principal intéressé, ne semblait avoir vraiment compris le sens.Imprimeries en grèveJe me souviens du retour dans la nuit vers ma chambre d'hôtel, des doutes qui me broyaient le ventre. Mais qu'est-ce que je vais écrire, bon sang ? Jamais je n'aurais osé annoncer à cette heure-là la chute du Mur. Je me souviens de la voix très calme du journaliste à l'autre bout du fil ce soir-là et du silence de mort dans la salle de rédaction à Paris. De mon affolement de suppliciée prête à monter sur l'échafaud. Et de son « Mais ne t'agite pas comme ça nos imprimeries sont en grève ! On ne paraîtra pas demain ! » Les syndicats m'offraient un sursis.Je me souviens de m'être précipitée à checkpoint Charlie, côté Est, d'avoir attendu aux côtés de milliers de Berlinois de l'Est et tout à coup, lentement, cette masse humaine s'est mise en...