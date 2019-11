Chute du Mur : comment Checkpoint Charlie est devenu un bazar à touristes

Aucun endroit à Berlin n'est aussi méconnaissable aujourd'hui que Checkpoint Charlie. Avant la chute du Mur : le poste-frontière réservé aux étrangers, un des hauts lieux de la guerre froide. C'est là que les voitures de diplomates, les rares touristes et les délégations du Parti communisme français étaient contrôlés avec minutie par les gardes-frontières acariâtres de la RDA. Un sas sinistre qui permettait de basculer vers un autre univers. À l'ouest, dans le secteur américain, le quartier écolo-alternatif-turc de Kreuzberg grouillant de vie. À l'est, dans le secteur soviétique, les miradors, le no man's land, les chiens de garde et le silence.Un goulot d'étranglement qui sent la pizza et la mauvaise fritureAujourd'hui, Checkpoint Charlie est un immense bazar, un redoutable attrape-touristes. Les emblèmes de la guerre froide sont à vendre sur les trottoirs : casquettes de VoPo, la Volkspolizei, la police est-allemande, montres à l'effigie de Lénine, brassards, écussons à l'enclume et au marteau, Trabant miniatures et éclats du mur dont plus personne n'est à même de vérifier l'authenticité. Des hordes d'écoliers venus d'Allemagne de l'Ouest en voyage scolaire déambulent chapka russe sur la tête et canette de coca à la main. Pour eux, la partition de l'Allemagne, c'est déjà de la préhistoire. Des groupes de Japonais se font prendre en photo devant un lambeau de mur, et de temps en temps, un autocar de retraités souabes ralentit...