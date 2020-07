Chute des embauches de plus de 40% au deuxième trimestre (Acoss)

Le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois (hors intérim) a chuté de 40,1% au second trimestre, dans un contexte marqué par la crise sanitaire, selon les chiffres de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) diffusés mercredi.

Au premier trimestre 2020, les embauches avaient déjà baissé de 6,5%. Le chute a ensuite été particulièrement prononcée en avril, durant le mois total de confinement.

Sur un an, le nombre d'embauches de plus d'un mois est en net recul, de 43,5%.

Le repli des déclarations d'embauche en CDI, en baisse de 43,7% au deuxième trimestre, est le plus prononcé. Les embauches en CDD de plus d'un mois ont baissé de 36,6% au deuxième trimestre et celles en CDD de moins d'un mois de 57,5%, selon l'Acoss.

Au total, les embauches hors intérim reculent de 51,7% au deuxième trimestre.

La baisse concerne à la fois les entreprises de moins de 20 salariés (TPE, -36,1%) et celles de plus grande taille (-42,8%).

Le repli est le plus marqué dans le tertiaire (-42,1%), l'industrie enregistrant une baisse de 37,2% et le BTP de 27,1%.

Par ailleurs, le travail temporaire a enregistré une baisse de 39% en juin, par rapport à la même période en 2019, soit 8,4 points de mieux qu'en mai dernier, selon la fédération Prism'emploi qui regroupe les entreprises du secteur.

La tendance à "une reprise lente et progressive" de l'intérim se confirme, selon l'organisme.

Les services (-48,7% en juin) et l'industrie (-43,1%) sont les plus touchés. Le secteur le mieux orienté est celui des transports (-18,9%), devant le commerce (-29,5%) et le BTP (-37,7%).