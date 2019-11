Chronologie : la taxation de l'huile de palme, deux ans de bataille législative

Le vote à l'Assemblée nationale le 14 novembre rétablissant l'avantage fiscal pour l'huile de palme s'inscrit dans une longue bataille entre le gouvernement, les parlementaires et les industriels, dont Total.

L'adoption d'un amendement rétablissant l'avantage fiscal de l'huile de palme - pourtant supprimé à la fin de 2018 à l'initiative des députés - a provoqué la contestation des organisations non gouvernementales (ONG) de défense de l'environnement, ainsi que celle de nombreux députés.

Présentés il y a vingt ans comme les successeurs des combustibles fossiles, les agrocarburants bénéficient en France d'une taxation moindre et particulièrement avantageuse sur la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Une partie est ainsi produite à partir d'huile de palme, très utilisée également par l'industrie agroalimentaire. Mais la culture et l'extraction de ce produit, moins cher que les autres ingrédients des agrocarburants (tels que les huiles de colza ou de soja), ont un coût environnemental très important. Importée d'Indonésie et de Malaisie, l'huile de palme est responsable d'une grande partie de la déforestation qui ravage ces pays et d'une perte de la biodiversité, et sont trois fois plus émettrices de CO2 que les carburants fossiles.

Malgré cela, les gouvernements successifs n'ont jamais remis en cause l'avantage fiscal dont bénéficie ce produit en France, et se sont souvent opposés à sa taxation, à la satisfaction du pétrolier français Total, qui compte sur l'importation de cette huile pour approvisionner sa nouvelle bioraffinerie située à La Mède, dans les Bouches-du-Rhône. Une bataille législative qui s'est intensifiée depuis 2017.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr