Christopher Froome quittera Ineos à la fin de l'année Reuters • 09/07/2020 à 11:42









Christopher Froome quittera Ineos à la fin de l'année par Florian Burgaud (iDalgo) C'est la fin d'une histoire longue de 10 ans : Christopher Froome et Ineos (ex-Sky), c'est bientôt terminé ! Si les rumeurs de non-prolongation du quadruple vainqueur du Tour de France bruissaient depuis quelques semaines dans le milieu du cyclisme, c'est par un tweet publié ce jeudi matin qu'Ineos a confirmé l'information. Notamment barré par Egan Bernal, Froome souhaite être leader unique en 2021, ce que la formation de Dave Brailsford ne peut lui offrir. « J'attends avec impatience de nouveaux challenges excitants dans la suite de ma carrière, mais en attendant, je reste concentré sur mon objectif de gagner un cinquième Tour de France avec Ineos », a expliqué Froome, plein d'ambitions malgré ses 35 ans, dans le communiqué de son équipe.

