Christophe : "Zidane, je ne connais pas encore. Ça reste entre nous, hein"

De Christophe, on connaît bien sûr Aline, Les Mots Bleus, ou encore La Dolce Vita. Moins son passé de sportif de haut niveau. De Christophe, on savait surtout qu'il avait la voix aiguë et qu'il était un peu perché. Moins qu'il répond toujours de l'extérieur du pied. Le 14 avril 2011, après un concert au Trianon, la rencontre entre So Foot et Christophe avait enfin lieu. Une rencontre avec un volatile, mi-oiseau de nuit, mi-nid de coucous.

Non seulement j'aime le foot, mais en plus j'ai joué.Je suis de la banlieue, je jouais à Juvisy, et attention j'étais sélectionné pour les matchs le samedi ou le dimanche tu vois, on allait à Ivry, à Morangis... J'ai joué jusqu'en cadet. J'étais ailier droit. J'ai arrêté parce que j'ai eu une hernie à droite, j'étais droitier, pour centrer c'est pas terrible. Mais s'il y avait un penalty à tirer, on pouvait m'appeler moi, parce que tu vois, je savais comment attraper la balle comme il faut et pouvoir la faire voler et l'envoyer où il fallait.Et mon père m'emmenait toujours au stade... J'avais je sais pas, 1957, j'avais 12 ans. Il y avait Dominique Colonna, le goal, Dufour aussi, c'était le patron de l'équipe de France. Moi je dînais avec ces gens-là dans des grandes tablées...Ah mais c'était un camé du foot mon père, il ratait pas un match, il les connaissait ! Au début moi j'ai connu le foot par la résonance à la radio les dimanches.Oui, oui, on a bouffé avec Kopa. Mais moi c'est vrai que j'ai kiffé le foot à mort quand y avait le Brésilien qui tuait là...Putain. Le mec il... Ce que j'aime c'est les jongleurs, moi je suis attiré par la magie, c'est ça mon truc, maintenant c'est devenu beaucoup plus technique, on ne peut plus jongler comme ça non? Moi je me souviens une Coupe du monde, c'est le Brésil qui l'a gagnée, c'est possible 1992