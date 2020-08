Christophe Revault : "Mon match à Munich est le pire de ma carrière"

Recruteur au Havre Athletic Club, Christophe Revault coule des jours heureux en Normandie depuis la fin de sa carrière professionnelle. Avant la finale de C1, l'ancien gardien du PSG a accepté de revenir sur son calvaire vécu à Munich face au Bayern en 1997.

Que ce soit les bonnes ou les mauvaises performances, c'est toujours compliqué et dur à expliquer car cela dépend beaucoup de ton sentiment sur l'instant. J'en ai fait des matchs (), mais je peux te dire que celui-ci est sans aucun doute le pire que j'ai vécu dans toute ma carrière. À titre personnel, j'avais été catastrophique. En plus, je me souviens que nous n'étions pas parvenu à nous qualifier pour les quarts de finale à cause d'une histoire de goal-average... Pendant toute la saison, j'ai vécu ce match comme une double punition. J'étais un jeune gardien à l'époque, je m'étais peut-être mis une pression trop importante pour cette rencontre. Sur le premier ballon que je touche, je prends un but derrière. Et ensuite, ça s'est enchaîné...Pfff... C'était un truc de dingue. À la pause, Ricardo décide de faire entrer Francis Llacer pour démarrer la deuxième période. Je récupère le ballon, et je me dis : "" Je ne sais pas te dire pourquoi, mais je ne vois pas qu'un joueur du Bayern est devant lui... Derrière, ça fait but. Heureusement, mes partenaires et mon entraîneur sont venus me voir à la fin