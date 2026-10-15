Christophe Gleizes est devenu un « héros » de sa prison après le soutien de Zinédine Zidane

Merci Zizou. Lors de sa prise de fonctions comme sélectionneur de l’équipe de France fin juillet, Zinédine Zidane avait apporté son soutien à notre collègue Christophe Gleizes, emprisonné depuis plus d’un an en Algérie . « Tous ses codétenus ont vu et entendu le témoignage de Zinédine Zidane et maintenant c’est devenu un héros dans la prison , a révélé sa maman, Sylvie Godart, ce jeudi sur France Inter. Il n’en revenait pas. C’est pour ça qu’il dit qu’avec tous ces témoignages, toute cette mobilisation, il veut vraiment être à la hauteur. » Une manière de rester mobilisé, donc.

« La Fédération française de football soutient Monsieur Gleizes et sa famille. On espère simplement qu’il puisse rentrer à la maison avec ses parents , avait réclamé Zidane au cœur de l’été. Je ne me suis pas trop exprimé sur ce dossier-là, je ne prends pas la parole dans n’importe quel cas. Ça, ça ne va pas changer. Je suis parent, je veux juste qu’il rentre chez lui pour voir sa famille. » …

TB pour SOFOOT.com