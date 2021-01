Christophe Girard défend son retour à Paris au nom du respect de "l'Etat de droit"

Christophe Girard, le 5 septembre 2014 à Paris ( AFP / Joël SAGET )

Christophe Girard a défendu mercredi au nom du respect de "l'État de droit" sa participation au prochain Conseil de Paris, possible source de nouvelles crispations au sein de la majorité rose-verte qui gouverne la capitale.

L'ancien bras droit d'Anne Hidalgo avait démissionné en juillet de ses fonctions d'adjoint à la Culture après des attaques d'élus écologistes de la majorité en raison de ses liens avec Gabriel Matzneff, accusé de pédophilie.

Il s'était ensuite mis en retrait en août en raison de l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris sur des accusations de viol le visant, enquête classée sans suite en novembre en raison de la prescription des faits.

"Il est naturel pour moi de retrouver le chemin de mon mandat", explique-t-il à l'AFP, deux jours après avoir assisté à une première réunion de groupe de Paris en Commun.

"J'ai un mandat à remplir, je souhaite le faire, avec la discrétion et la sérénité nécessaires", ajoute le conseiller municipal du XVIIIe arrondissement, qui entend participer au conseil de Paris le 2 février.

"Personne ne m'a demandé" de ne pas y participer, assure-t-il. "Je n'imagine pas que cette discussion puisse avoir lieu, mais, si c'est le cas, on discutera droit, démocratie, valeurs de la République" et "respect de l'Etat de droit".

"Je ne cherche pas à attiser quoi que ce soit", ajoute l'ancien bras droit d'Anne Hidalgo, se disant "à la disposition" du groupe EELV pour dialoguer si les élus verts "le souhaitent".

Contactés par l'AFP, ni la mairie ni le groupe Europe Ecologie-Les Verts n'ont souhaité faire de commentaire dans l'immédiat sur le retour de Christophe Girard.

"Si le droit est passé, chacun doit aussi prendre la mesure du moment que nous vivons, et de l'hypersensibilité aux sujets relatifs aux abus sexuels", avait toutefois confié au Monde mardi soir Anne Hidalgo. Selon elle, "il faut éviter de faire souffrir les gens, et, pour Christophe, de se faire souffrir lui-même. En ce qui me concerne, je serai toujours du côté des victimes".

