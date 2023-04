Christophe Galtier va déposer trois plaintes

L’heure est à la contre-attaque.

« Dévasté » selon plusieurs sources par les accusations de propos racistes et discriminatoires qui le visent suite à la publication d’un mail dans lequel Julien Fournier, l’ancien directeur du football de l’OGC Nice, le met directement en cause, Christophe Galtier a décidé de répondre. Comme annoncé depuis mercredi par son avocat, Me Olivier Martin, l’entraîneur du PSG a en effet choisi de déposer trois plaintes auprès du parquet de Paris : la première le sera contre Daniel Riolo, Romain Molina et Julien Fournier, pour diffamation ; la seconde le sera pour risque causé à autrui ; et la troisième le sera contre X pour harcèlement et menaces de mort à la suite des messages reçus sur son téléphone portable, dont le numéro a fuité sur les réseaux sociaux.…

MB pour SOFOOT.com