Christophe Galtier, une tête à sauver

Christophe GALTIER head coach of PSG during the Ligue 1 Uber Eats match between Paris and Rennes at Parc des Princes on March 19, 2023 in Paris, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

Alors que tout va mal au Paris Saint-Germain depuis de longues semaines, Christophe Galtier cristallise une large partie des critiques. Un an après la fin de son aventure niçoise, c'est sur la Côte d'Azur que le technicien doit défendre sa tête.

Malgré un onzième sacre national loin d’être acquis, le Paris Saint-Germain commence déjà à penser à la saison prochaine, comme une manière de se changer les idées au cœur d’une fin de campagne cataclysmique. Et si Kylian Mbappé apparaît bien au centre de la communication du club pour la prochaine campagne d’abonnement, ce n’est pas le cas de Christophe Galtier. Choix de Luis Campos pour s’asseoir sur le banc parisien à la suite de Mauricio Pochettino l’été dernier, le dernier coach à avoir privé Paris du titre de Ligue 1 n’a plus du tout la cote dans la capitale. Pire, deux contre-performances face à Nice puis Lens – lesquelles termineraient de dilapider l’avance des Rouge et Bleu en championnat – pourraient avoir raison de sa tête avant même la fin de la saison. Ce qui serait une grande première pour QSI, qui a toujours patienté jusqu’en juin (ou la trêve hivernale) pour se séparer d’un entraîneur.

Nice, la bouée de sauvetage ?

C’est donc à Nice, là même où tout s’était mal terminé voilà à peine un an – il avait quitté le club azuréen en conflit avec le directeur du football Julien Fournier – que Christophe Galtier abat l’une de ses toutes dernières cartes pour prouver qu’il a l’étoffe pour le rôle, sur la pelouse d’une équipe invaincue depuis trois mois et la nomination de Didier Digard. Un tournant qui pourrait bien être le dernier de son aventure parisienne, même si l’intéressé s’évertue à affirmer le contraire à chaque prise de parole. « Est-ce que je me sens légitime ? Oui, je le répète. On doit évidemment sortir de cette spirale, le onzième titre du Paris Saint-Germain est en jeu , a-t-il botté en touche vendredi devant la presse. C’est ce que j’ai dit aux joueurs, on a six points d’avance. Mais qu’est-ce qu’on fait de ces six points ? Est-ce qu’on se laisse dans une impasse ou est-ce qu’on réagit ? »…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com