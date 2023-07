Christophe Galtier, transféré au tribunal

Christophe Galtier passera donc devant un tribunal en décembre prochain. Un procès inédit dans le football français, dont les délits concernés - supposés racisme et islamophobie - auront forcément des répercussions bien au-delà du petit monde du ballon rond.

La saison 2022-2023 de Christophe Galtier au PSG aura été, par de nombreux aspects, un long chemin de croix. Et son épilogue pourrait avoir des conséquences bien plus importantes que le calcul de ses importantes indemnités de départ. Placé en garde à vue ce vendredi 30 juin, le parquet a pris la décision de convoquer l’entraîneur devant le tribunal correctionnel de Nice le 15 décembre prochain, à en croire le procureur de la République, Xavier Bonhomme. Il devra y répondre « des chefs de harcèlement moral et de discrimination à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée . » Son fils adoptif, John Valovic-Galtier, agent et un temps placé en garde à vue pour des faits similaires, a quant à lui été remis en liberté, sans aucune poursuite.

Loi du silence

Les faits remontent ainsi au passage de Christophe Galtier sur le banc de l’OGC Nice, à travers un mail envoyé par Julien Fournier, alors directeur sportif des Aiglons, à Dave Brailsford, directeur Sport d’Ineos, le groupe propriétaire de l’OGCN. Dans ce courriel, Fournier alertait sur des embardées tendancieuses, y compris du point de vue légal, de la part du coach. D’après les mots rapportés par Julien Fournier, l’intéressé demandait par exemple : « De tenir compte de la réalité de la ville de Nice. Que le club ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans son équipe […] Il faut tenir compte de la réalité de la ville, celle de Jacques Médecin (ancien maire de Nice, NDLR) , et cette équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens. » …

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com