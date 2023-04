information fournie par So Foot • 28/04/2023 à 15:40

Christophe Galtier s’explique sur les jeunes

Pièce d’identité, s’il-vous-plaît.

En marge de la réception du FC Lorient ce dimanche, Christophe Galtier est passé en conférence de presse et a répondu aux questions posées au sujet du faible temps de jeu des jeunes de l’effectif parisien. N’accordant que peu de temps de jeu à ses protégés sur les rencontres officielles en cette fin de saison, l’entraîneur du PSG a mis avant la chance qu’ils ont d’évoluer avec de grands joueurs, d’un niveau jugé « incroyable » : « C ‘est aussi ça la progression. C’est qu’ils soient présents au quotidien, qu’ils mesurent bien comment on se prépare dans une séance d’entraînement », a avancé le technicien.…

MLM pour SOFOOT.com