Christophe Galtier pète les plombs
De la danse à la rage, il n’y a qu’un doigt. Alors qu’on avait aperçu Christophe Galtier danser dans les vestiaires du Neom SC lundi dernier, après la victoire de son équipe contre Al-Hilal, ce n’était pas la même ambiance pour le match contre Al-Fateh , ce dimanche soir. Alors qu’il y avait 1-1 entre les deux formations avant la pause, Galtier a pété les plombs et a adressé un doigt d’honneur au banc adverse. Son dernier fait d’armes du match, et peut-être avant un bon bout de temps, puisqu’il a été immédiatement expulsé et qu’il risque plusieurs matchs de suspension.
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