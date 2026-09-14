Christophe Galtier pète les plombs

De la danse à la rage, il n’y a qu’un doigt. Alors qu’on avait aperçu Christophe Galtier danser dans les vestiaires du Neom SC lundi dernier, après la victoire de son équipe contre Al-Hilal, ce n’était pas la même ambiance pour le match contre Al-Fateh , ce dimanche soir. Alors qu’il y avait 1-1 entre les deux formations avant la pause, Galtier a pété les plombs et a adressé un doigt d’honneur au banc adverse. Son dernier fait d’armes du match, et peut-être avant un bon bout de temps, puisqu’il a été immédiatement expulsé et qu’il risque plusieurs matchs de suspension.

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LP pour SOFOOT.com