information fournie par So Foot • 14/04/2023 à 14:31

Christophe Galtier : « J’ai décidé d’attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur »

Vendredi, tout est permis.

Attendu en conférence de presse suite aux accusations de racisme auxquelles il fait face depuis le milieu de semaine, Christophe Galtier a vidé son sac sur la chaîne YouTube du PSG. « J’ai été choqué mais je me suis réfugié dans le travail avec mon groupe sur les séances d’entraînement, j’ai pris beaucoup de plaisir à être avec mon groupe pour préparer évidemment ce grand choc de cette 31 e journée ». Puis, arrivé en salle de conférence, le club a annoncé par le biais d’un attaché de presse qu’il « soutient Christophe Galtier après les menaces nombreuses et inacceptables qu’il a reçues et souhaite désormais que la vérité soit établie par la justice ».…

MLM pour SOFOOT.com