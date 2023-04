information fournie par So Foot • 16/04/2023 à 00:17

Christophe Galtier : « Il ne faut pas se contenter des 9 points d’avance »

Retour au calme.

Embourbé dans un tourbillon médiatique depuis mardi, Christophe Galtier peut souffler un coup : le Paris Saint-Germain s’est débarrassé de Lens (3-1) et fait un grand pas vers le titre de champion (+9 points sur son dauphin artésien). S’il réaffirme s’être réfugié dans le travail cette semaine, étant « très déterminé et centré sur le match » , le coach parisien a surtout souligné « le plaisir » de retrouver la victoire au Parc des Princes, après deux grandes déceptions contre Rennes (0-2) et Lyon (0-1).…

MR, au Parc des Princes pour SOFOOT.com