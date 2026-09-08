Christophe Galtier et son équipe font tomber un ogre saoudien

Il y avait de beaux noms , lundi soir, à la Kingdom Arena, antre du géant saoudien Al-Hilal : Alexandre Lacazette, Malang Sarr, Nathan Zézé et Marcin Bulka chez les visiteurs alors que Ollie Watkins, Crysencio Summerville, Sergej Milinković-Savić, Gabriel Martinelli, Rúben Neves et Kalidou Koulibaly formaient une bien belle colonne vertébrale pour Simone Inzaghi, coach de l’équipe hôte depuis juin 2025.

S ur le banc adverse, un certain Christophe Galtier , arrivé en Arabie saoudite l’été dernier pour écrire l’histoire. Oui l’histoire, puisque si ce match de la 6 e journée de Saudi Pro League peut sembler banal, le Neom SC a inscrit son nom dans le marbre du Golfe à tout jamais . Depuis le 4 avril 2025 et une défaite contre le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, double buteur ce jour-là, le club le plus titré du pays n’avait plus connu le goût amer de la défaite lors d’une rencontre de championnat.…

AC pour SOFOOT.com