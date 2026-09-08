 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Christophe Galtier et son équipe font tomber un ogre saoudien
information fournie par So Foot 08/09/2026 à 11:51
Ajouter Boursorama à vos sources

Christophe Galtier et son équipe font tomber un ogre saoudien

Christophe Galtier et son équipe font tomber un ogre saoudien

Il y avait de beaux noms , lundi soir, à la Kingdom Arena, antre du géant saoudien Al-Hilal : Alexandre Lacazette, Malang Sarr, Nathan Zézé et Marcin Bulka chez les visiteurs alors que Ollie Watkins, Crysencio Summerville, Sergej Milinković-Savić, Gabriel Martinelli, Rúben Neves et Kalidou Koulibaly formaient une bien belle colonne vertébrale pour Simone Inzaghi, coach de l’équipe hôte depuis juin 2025.

S ur le banc adverse, un certain Christophe Galtier , arrivé en Arabie saoudite l’été dernier pour écrire l’histoire. Oui l’histoire, puisque si ce match de la 6 e journée de Saudi Pro League peut sembler banal, le Neom SC a inscrit son nom dans le marbre du Golfe à tout jamais . Depuis le 4 avril 2025 et une défaite contre le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, double buteur ce jour-là, le club le plus titré du pays n’avait plus connu le goût amer de la défaite lors d’une rencontre de championnat.…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un sursis pour les Girondins de Bordeaux
    Un sursis pour les Girondins de Bordeaux
    information fournie par So Foot 08.09.2026 12:12 

    Un sursis bienvenu. Le tribunal du commerce, censé rendre le verdict sur le cas des Girondins, a accordé un sursis au club qui doit s’étendre jusqu’au 22 septembre prochain . Deux semaines de répit ? Pas vraiment puisque Bordeaux est toujours sous la menace d’une ... Lire la suite

  • Benzema figure bien dans son top 3 des meilleurs 9, et pas troisième
    Benzema figure bien dans son top 3 des meilleurs 9, et pas troisième
    information fournie par So Foot 08.09.2026 12:00 

    KB9 modeste. Interrogé par le compte Instagram de l’EWC (Esports World Cup) sur sa place dans la hiérarchie des meilleurs avants-centres de l’histoire , Karim Benzema n’a pas trouvé grand monde à mettre devant lui. Embed www.instagram.com… LP pour SOFOOT.com

  • Les grandes ambitions de Maxime Lopez avec le Paris FC
    Les grandes ambitions de Maxime Lopez avec le Paris FC
    information fournie par So Foot 08.09.2026 11:41 

    Le défi est lancé. Invité de l’émission Rothen s’enflamme lundi sur RMC, le milieu de terrain du Paris FC Maxime Lopez a dévoilé les ambitions du club du sud de la capitale : « Bien sûr qu’il faut être ambitieux lorsque l’on a un projet comme le nôtre, mais restons ... Lire la suite

  • Un gardien anglais devient le roi d'un royaume ougandais
    Un gardien anglais devient le roi d'un royaume ougandais
    information fournie par So Foot 08.09.2026 11:25 

    Passer de la neuvième division anglaise au statut de nouveau roi : comme quoi, dans la vie, tout est possible. Gardien du club londonien SE Dons, dans la banlieue sud de Londres, George Desmond Kamurasi a été plébiscité par le Royaume de Toro pour prendre la succession ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank